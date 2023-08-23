В Казачьей бухте в Севастополе прошли учебные стрельбы флота Фото: Ольга ЖУКОВА

В Севастополе в Казачьей бухте во вторник, 22 августа, прошли учебные стрельбы. Их проводил Черноморский флот. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале.

По его словам, учения проходили до 23:00 мск. При этом, обстановка в Севастополе была спокойная, отметил глава региона.

"В Казачьей бухте ориентировочно до 23:00 флот проводит учебные стрельбы", - писал Развожаев в своем телеграм-канале в 22:25 мск.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Китай продолжают поддерживать контакты по военной линии на высоком уровне, а также проводят совместные учения. При этом, сотрудничество двух государств проходит на двусторонней основе и во множестве форматов. Среди которых Шанхайская организация сотрудничества и "СМОА плюс".