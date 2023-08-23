Массовый сбой в работе App Store произошел 22 августа. Фото: сайт Apple

В магазине приложений для устройств на iOS App Store произошел масштабный сбой. Пользователи массово столкнулись с проблемами. Об этом говорится на сайте сервиса DownDetector.

По информации сервиса, сбой начался около 22:00 по московскому времени. Спустя несколько минут было зафиксировано 352 отчета о сбоях в работе магазина приложений.

Большинство пользователей, около 90%, не могли войти в сам магазин, 6% пользователей говорят о проблемах с веб-версией App Store. При этом, пройти процесс авторизации в магазине не смогли еще 4% пользователей.

Напомним, вечером в понедельник, 21 августа 2023 года, произошёл масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса Downdetector, который собирает отчёты от пользователей о неполадках в работе приложений, с 20:00 по московскому времени начали приходить сообщения о сбое.