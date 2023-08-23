Владимир Путин обсудил с врио главы ЛНР Пасечником ситуацию в республике Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником 23 августа.

Мероприятие началось ночью в среду, 23 августа. В начале встречи Леонид Пасечник заявил о формировании органов власти в республике.

Кроме того, врио главы республики доложил о том, что обстановка в регионе все еще напряженная, но при этом стабильная и без обострений. В ЛНР также прорабатываются дополнительные меры безопасности на выборах в единый день голосования в сентябре.

Напомним, 22 августа Владимир Путин выступил по видеосвязи перед участниками саммита БРИКС, который проходит в столице ЮАР, Йоханнесбурге, с 22 по 24 августа 2023 года. Глава государства заявил о том, что ни одно из условий зерновой сделки, за время её существования, исполнено не было.