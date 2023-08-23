Путин назвал стабильной сложившуюся ситуацию на линии соприкосновения Фото: REUTERS

Президент Росси Владимир Путин в ходе встречи с врио ЛНР Леонидоим Пасечником сообщил, что ситуация на линии соприкосновения на данный момент стабильна.

Путин отметил, что все задачи, названные Пасечником, нельзя выполнять без решения основной проблемы - обеспечить безопасность.

"На данный момент, сами видите, ситуация на линии соприкосновения стабильная", - заявил Путин.

Кроме того, по словам главы государства, те, кого украинская сторона толкает на минные поля, ведут себя не как граждане Украины.

"У меня такое впечатление, что это не их люди вообще. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Но это их дела и их проблемы, - заключил президент.

Напомним, ночью 23 августа президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.