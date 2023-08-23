В Одесской области объявили воздушную тревогу 23 августа Фото: REUTERS

Ночью в среду, 23 августа, на Украине в Одесской области объявили воздушную тревогу. Это подтверждают данные официального ресурса оповещения населения.

Помимо этого, звуки сирен слышны в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области.

Во вторник, 22 августа, днем на всей территории Украины также действовала воздушная тревога. Об этом говорили предоставленные данные официальными ресурсами по оповещению населения. Сначала оповещающие сигналы, предупреждающие об угрозе с воздуха, прозвучали в 12:50 по московскому времени в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, а также в столице страны. После этого звуки сирены распространились и на остальные украинские регионы.

Также 22 августа украинские военные пытались атаковать объекты в РФ четырьмя беспилотниками. Все БПЛА были сбиты российскими силами, сообщили в Минобороны.