Эксперт Корольчук: отключение АЭС зимой станет катастрофой для Киева Фото: Алексей ИВАНОВ.

Аварийное отключение какой-либо АЭС на Украине грядущей зимой станет катастрофой. Об этом заявил глава набсовета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук "Вести.ua".

По словам Корольчука, "все упирается в газ". Нужное количество топлива и работа сетей позволят действовать без перебоев, но в случае отключения АЭС произойдет "катастрофа". Несмотря на помощь Запада, по вечерам ожидается дефицит.

Корольчук также отметил, что на данный момент между украинскими властями и энергетическими организациями нет координации. Это не позволит изменить что-либо в состоянии энергетики страны.

"Если в прошлом сезоне блэкауты продолжались примерно одни сутки за три дня, то сейчас могут быть отключения по четыре–пять раз в три дня", - заключил Корольчук.

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