Аэропорты Москвы временно не принимают и не отправляют самолеты 23 августа Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь на среду, 23 августа, в Москве аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По данным ведомства, воздушные гавани столицы временно закрыты.

"Московские аэропорты временно закрыты на прием и отправку воздушных судов", - заявил собеседник агентства.

Напомним, ночью во вторник, 22 августа, в Москве также были закрыты на вылеты и прилеты все аэропорты. По данным агентства, аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимали рейсы, а вылеты из них были отложены. Спустя несколько минут аэропорты Домодедово и Шереметьево вновь были открыты.

А 21 августа 2023 года 45 пассажирских рейсов и два грузовых не смогли приземлиться и были переправлены из Москвы на запасные аэропорты, расположенные в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге.