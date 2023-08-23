ТАСС: жители Москвы сообщают в экстренные службы о хлопках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве местные жители сообщают о хлопках в различных районах города экстренным службам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По информации представителя служб, хлопки были слышны сразу в нескольких районах столицы.

"В частности, поступили сообщения о хлопках в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино", - сообщил источник.

Кроме того, в ночь на среду, 23 августа, в Москве все аэропорты не принимают и не отправляют самолеты. Шереметьево, Домодедово и Внуково временно закрыты. Аналогичная ситуация была ночью во вторник, 22 августа.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаковать двумя беспилотниками объекты в столице и области.По информации Собянина, ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй объект попал в строящееся здание в Москва-Сити.