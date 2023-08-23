Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве Фото: REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о двух сбитых беспилотниках под Москвой ночью в среду, 23 августа.

По информации Собянина, средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник в Можайском районе Московской области. При этом, второй летательный аппарат попал в строящееся здание в Москва-Сити. Объект получил незначительные повреждения, сообщают экстренные службы.

На место случившегося выехали оперативные службы. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, отметил мэр столицы.

Напомним, ночью 23 августа в Москве местные жители начали сообщать экстренным службам о хлопках в различных районах города.

Также незадолго до этого в Москве закрыли все аэропорты. Внуково, Домодедово и Шереметьево временно не принимают и не отправляют самолеты из столицы.