Эксперт Кларк: нехватка личного состава ВСУ может стать фатальной для Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нехватка личного состава ВСУ в наступлении может оказаться фатальной для армии Украины. Об этом заявил эксперт из лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

По его словам, если Киев мог справляться с нехваткой западного оборудования, то нехватка личного состава рискует стать фатальной. Кларк добавил, что ВСУ борются не только с обороной и артиллерией, но и временем. Киев пытается улучшить свое положение на передовой до того момента, как его боеспособность будет уничтожена потерями и осенней непогодой, считает аналитик.

Эксперт также отметил, что значимое для ВСУ продвижение могут остановить осенние месяцы, поскольку поливные дожди превратят мягкую почву в густую грязь.

Ранее издание The Washington Post писало, что наступление украинских войск, которое повлекло за собой серьезные потери, идет тяжелее, чем это планировалось.