Собянин: после попадания БПЛА в "Москва-Сити" выбило окна в двух соседних домах Фото: REUTERS

После попадания беспилотника в строящееся здание комплекса "Москва-Сити" в двух соседних пятиэтажках выбило окна. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент экстренные службы города осматривают территорию в периметре комплекса "Москва-Сити". В двух соседних пятиэтажках выбито несколько окон. Пострадавших в результате случившегося нет.

"Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет", - заявил Собянин.

Между тем, 23 августа российское Минобороны сообщило о попытках Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. Два летательных аппарата были ликвидированы в небе над территорией Химкинского и Можайского районов Московской области. Третий БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и попал в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".