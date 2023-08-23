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НовостиПолитика23 августа 2023 1:40

Собянин: после попадания БПЛА в "Москва-Сити" выбило окна в двух соседних домах

Пострадавших в результате прилета сбитого БПЛА в здание комплекса "Москва-Сити" нет
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Собянин: после попадания БПЛА в "Москва-Сити" выбило окна в двух соседних домах

Собянин: после попадания БПЛА в "Москва-Сити" выбило окна в двух соседних домах

Фото: REUTERS

После попадания беспилотника в строящееся здание комплекса "Москва-Сити" в двух соседних пятиэтажках выбило окна. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент экстренные службы города осматривают территорию в периметре комплекса "Москва-Сити". В двух соседних пятиэтажках выбито несколько окон. Пострадавших в результате случившегося нет.

"Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет", - заявил Собянин.

Между тем, 23 августа российское Минобороны сообщило о попытках Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. Два летательных аппарата были ликвидированы в небе над территорией Химкинского и Можайского районов Московской области. Третий БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и попал в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".