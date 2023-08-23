Великобритания выделит Украине около $244 млн для закупки ядерного топлива Фото: REUTERS

Власти Великобритании смогут предоставить Украине 192 млн фунтов стерлингов или около $244 млн для закупки ядерного топлива, необходимого для АЭС. Об этом заявил глава Минэнерго Соединенного Королевства Грант Шэппс, сообщает Reuters.

По данным агенствам, Шэппс заявил, что подобная предоставляемая Украине гарантия должна помочь добиться того, чтобы ее ядерное топливо в будущем не поступало через Россию. Министр добавил, что одним из поставщиков будет европейский консорциум Urenco, штаб-квартира которого находится в Лондоне.

В марте 2023 года в Минэнерго Украины говорили о планах страны наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций через три года.

Между тем, в США группа конгрессменов намеревается потребовать ввести дополнительный инспекторский контроль за выделяемыми Вашингтоном Киеву средствами.