ВС России за сутки уничтожили восемь опорных пунктов армии Украины Фото: Александр КОЦ

Российские бойцы группировки "Восток" за сутки ликвидировали восемь опорных пунктов ВСУ, сорвали ротацию сил противника и пресекли эвакуацию подбитой техники. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

По его словам, артиллерия группы также уничтожила опорный пункт украинских военных северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза "Октябрь" и Пречистовки в Донецкой Народной Республике.

Помимо этого, в районе Старомайорского в ДНР ликвидирован склад боеприпасов, четыре опорных пункта и бойцы личного состава противника. Также российские бойцы уничтожили гаубицу M777 из США в районе Ровнополя, гаубицу FH70 из Великобритании южнее Темировки и американский бронетранспортер M113 около совхоза "Октябрь".

Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" вместе ПЗРК "Верба" сбили два беспилотника самолетного типа "Фурия" и "Лелека".

Между тем, обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что уязвимость ВСУ заключается в легкости бронированных машин для разминирования M1132. Они стоят на вооружении 82-ой бригады ВСУ, последней из резерва.