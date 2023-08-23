Что произошло в ночь на 23 августа: главные новости

Минобороны РФ заявило о пресечении атаки трех дронов на Москву Фото: REUTERS

Минобороны РФ сообщило о попытках киевского режима 23 августа атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. Два БПЛА сбили в небе над территорией Химкинского и Можайского районов Московской области, а третий беспилотник подавили средства радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и попал в строящееся здание комплекса "Москва-Сити".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после попадания беспилотника в строящееся здание комплекса "Москва-Сити" в двух соседних пятиэтажках выбило окна. Пострадавших в результате случившегося нет.

Российский президент Владимир Путин провел встречи с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и врио главы Запорожья Евгением Балицким. Глава государства обсудил сложившиеся ситуации в двух регионах.

Также 23 августа на Украине в городе Измаил Одесской области произошли взрывы. Они раздались почти через полтора часа после объявления воздушной тревоги в регионе.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой космический корабль "Прогресс МС-24". Это подтверждает трансляция запуска Роскосмоса. Через двое суток корабль должен состыковаться со служебным модулем "Звезда".