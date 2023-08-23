Танкеры с нефтепродуктами и сжиженным газом столкнулись в Суэцком канале Фото: REUTERS

В Суэцком канале столкнулись два танкера, один из которых перевозил нефтепродукты, а второй сжиженный газ. Об этом сообщил в среду, 23 августа, портал Marinetraffic.

Как передает портал со ссылкой на очевидца, который находился рядом в момент столкновения в Суэцком канале, столкнулись перевозящий сжиженный газ танкер BW Lesmes под флагом Сингапура и танкер с нефтепродуктами Burri с Каймановых островов.

Как стало известно позже, танкер Burri после столкновения отбуксировали от BW Lesmes. На данный момент оба судна находятся рядом друг с другом в Южной части Суэцкого канала.

Напомним, в июне этого года два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области. Одно из суден перевозило 832 тонны бензина. Как сообщалось, в результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, после чего часть топлива попала в воду.