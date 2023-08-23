Два пьяных украинца разгромили хостел в Гданьске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два украинских беженца устроили погром в одном из хостелов в польском городе Гданьск. Об этом пишет сообщает WNP, ссылаясь на пресс-секретаря местной полиции Мариуша Хржановского.

Правоохранительные органы заявили, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 августа, в нем приняли участие два украинских беженца в возрасте 33 лет и 21 года.

Как сообщается, нарушители разбили окна в здании хостела, а позже проникли внутрь, где сломали пару дверей. Хржановский также отметил, что украинцы разбили окна автомобиля, который был припаркован рядом с хостелом.

На место прибыли правоохранители, задержавшие нарушителей. Отмечается, что в организме 21-летнего украинского беженца выявили почти 2,5 промилле алкоголя, у второго - более одного промилле. Как предположил пресс-секретарь местной полиции, украинцы были недовольны тем, что они были выгнаны из хостела за неподобающее поведение.

Напомним, ранее польский политик Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки в бешенстве от наглости украинских беженцев, заявив, что их наплыв и финансовая помощь Украине подрывают стабильность Польши.