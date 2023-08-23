В Госдуме предложили ввести единый стандарт на горячее питание для школьников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Госдумы РФ совместно с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина обращение, в котором говорится о необходимости создать единый государственный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием. Об этом сообщает газета «Известия».

В документ отмечается важность соблюдения равных прав школьников во всех российских регионах, а также предлагается ввести обязательный для субъектов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, которые будут отвечать принципам рационального, а также сбалансированного питания.

В Госдуме заявили, что базовые меню могут быть дополнены в зависимости от региональных и национальных особенностей, но при условии соблюдения обязательных требований по содержанию в рационе питания главных продуктов.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев сообщил, что на данный момент тендеры на питание в школах выигрывают компании, предлагающие более низкую цену, а это не гарантирует качество и широкий ассортимент продуктов. По его словам, в данном вопросе необходим ГОСТ, который будут учитывать при проведении конкурсов.

Напомним, накануне вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков предложил Министерству просвещения РФ рассказывать школьникам о вреде фастфуда, а также газированных напитков, проводя наглядные опыты и эксперименты.