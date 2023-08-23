Володин озвучил самую большую проблему для Польши

Володин заявил, что сумасшедшие у власти являются самой большой проблемой Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что сумасшедшие у власти являются самой большой проблемой для сегодняшней Польши.

По словам депутата, президент Польши Анджей Дуда и его партия "Право и справедливость" готовы пойти на многое ради сохранения личной власти.

"В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти - самая большая проблема сегодняшней Польши", - говорится в публикации Володина.

Напомним, парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. По мнению Володина, рейтинги партии Дуды падают в том числе из-за поддержки киевского режима. "Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы", - отметил спикер Госдумы.

Ранее KP.RU писал о том, что польский президент Анджей Дуда пообещал продолжить блокировать поставки украинского зерна, в то время как Варшава, по данным из США, планирует вторгнуться на западную Украину.