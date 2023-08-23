«Жизни русских тоже имеют значение»: Ларс фон Триер раскритиковал решение передать Киеву F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Триер раскритиковал решение Дании передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16, заявив, что «жизни русских тоже имеют значение».

В своем послании, опубликованном в соцсетях, Ларс фон Триер обратился к президентам России и Украины, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также «не в последнюю очередь» премьеру Дании Метте Фредериксен.

Как заявил датский режиссер, накануне глава датского правительства «как игривая новоиспеченная влюбленная позировала с улыбкой до ушей в кабине пилота одной из самых страшных современных машин для убийства». «Жизни русских тоже имеют значение! С уважением, Ларс», - подчеркнул он.

Напомним, накануне пресс-службы Минобороны Дании заявила, что датские эксперты начали обучение пилотов украинских войск обращению с истребителями F-16, в рамках своих обязательств по передаче этих самолетов Киеву.