Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу системы Starlink на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Генерал заявил, что США намерены вывести на низкую околоземную орбиту до одной тысячи спутников, которые будут использовать для военных нужд. По его словам, при большом числе таких аппаратов нанесение им какого-либо ущерба станет «более серьезной проблемой с точки зрения нацеливания».

Салтцмен также отметил, что Вашингтон видит такой эффект с группой спутников Starlink на Украине, когда «россияне пытаются ее глушить», однако эти попытки не имеют успеха.

Кроме того, он заявил, что в августе этого года на базе Питерсон в штате Колорадо свою работу начало новое подразделение Космических сил США, в задачи которого входит проводить оценку характеристик космических аппаратов в других странах.

Напомним, накануне The New York Times сообщало, что Илон Маск отказался предоставлять командованию украинских войск доступ к интернет-сети Starlink около Крымского полуострова. Отмечалось, что иногда Киев получает запрет на использование этой системы.