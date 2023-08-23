Афрэксимбанк: объем торговли стран Африки с Россией удвоится к 2026 году

Объем торговли Африки с Россией может удвоиться до 40 млрд долларов к 2026 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Торговля между странами Африки и Россией может вырасти в два раза к 2026 году благодаря импульсу июльского форума Россия - Африка, который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом заявил исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби, слова которого приводит РБК.

Эломби сообщил, что при выходе на российский рынок в 2017 году целью африканских стран было довести товарооборот до 40 миллиардов долларов.

"Мы рады сообщить, что торговля между Россией и Африкой достигла уровня 19 млрд. Надеемся, что импульс от конференции позволит нам удвоить эту цифру до 40 млрд к концу 2026 года", - заявил топ-менеджер Афрэксимбанка.

По словам Эломби, сейчас Афрэксимбанк заинтересован в сотрудничестве с Россией в нефтегазовом секторе и в металлургии.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что Россия экспортирует в африканские страны.