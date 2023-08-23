Александр Моор о новом межуниверситетском кампусе в Тюмени: Предстоит построить 10 объектов общей площадью 167 тысяч квадратных метров

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«Впереди – много работы. Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, вместе с концессионером организовали региональный оперативный штаб. Также важно на этапе создания совместно с вузами проектировать внутреннее содержание и пространства кампуса: на каких ключевых моментах образовательной и научной деятельности мы сконцентрируемся. Именно под это будет создаваться внутренняя инфраструктура», – заявил Александр Моор, комментируя реализацию одного из ключевых инфраструктурных проектов региона.

Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках X Международного форума технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске. Александр Моор пояснил, что это – самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории региона.

Оно заключено в рамках национального проекта «Наука и университеты». Со стороны концессионера документ подписал Валерий Еремин, генеральный директор консолидированного центра компетенций в сфере государственно-частного партнерства компании «Системные концессии», учредителя ООО «Врата Сибири».

На подписании документа присутствовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных студенческих кампусов. До 2030 года в стране их должно появиться не менее 25. Общежития тюменского кампуса станут комфортным домом для более 5 тысяч студентов. Исследовательская работа будет вестись по трем основным специализациям кампуса – «Энергетическая безопасность», «Безопасность живых систем» и «Технологический инжиниринг». Уверен, благодаря современному оборудованию и уникальной инфраструктуре кампуса, тюменские вузы внесут весомый вклад в достижение национальных целей развития страны», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Кампус откроет возможности для совместной научной деятельности студентов и преподавателей Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского государственного медицинского университета и Тюменского государственного института культуры.

Половина стоимости строительства кампуса будет профинансирована за счет федерального гранта, средства инвесторов — около 40 процентов. Доля регионального бюджета составит порядка 11–12 процентов. Строительство объекта начнется в 2025 году.