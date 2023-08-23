Три мощных взрыва прогремели в Донецке Фото: "КП" Архив

В Донецке в среду, 23 августа, были слышны три мощных прилета около центра города. Об этом сообщает РИА Новости.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что центр города находится под массированным обстрелом, отметив, что в зоне риска расположена граница между Ворошиловским и Киевским районами.

«Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные прилеты», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

Напомним, в среду, 23 августа, украинские войска обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области. Как сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, во время второй атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли трое мирных жителей.