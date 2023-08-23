ФСБ нашла в ЛНР более 100 икон, которые ВСУ готовились вывезти на Украину

В ЛНР нашли более 100 икон, которые ВСУ планировали вывезти на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу обнаружили свыше 100 православных икон в Луганской Народной Республике, которые боевики ВСУ хотели вывезти на территорию Украины весной 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по ЛНР.

Православные иконы были найдены в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов.

"Установлено, что реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника, частным лицам, на территорию Украины", - говорится в сообщении УФСБ по ЛНР.

Как сообщает ТАСС, стоимость некоторых найденных икон превышает отметку в один миллион рублей.

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