Роструд без проверок вернул более 2 млрд рублей долгов по зарплате

Роструд вернул более 2 млрд рублей долгов по зарплате без проведения проверок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба по труду и занятости вернула работникам долги по заработной плате на сумму 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

Возвращение долгов было осуществлено без надзорных мероприятий. Благодаря такому механизму, работодатель, признавший нарушения и готовый их устранить избегает административного наказания в виде штрафа.

"Мы видим, что порядка 60 процентов работодателей поддерживают такой формат. То есть большинство работодателей, которым было предложено с нашей помощью добровольно разобраться в ситуации, идут с нами на контакт", — сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков.

Однако в том случае, если работодатель не предоставил сведения об отсутствии или устранении нарушений, в отношении его компании может быть инициирована внеплановая проверка.

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