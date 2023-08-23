РЖД открыли сквозное движение поездов на участке БАМ в Бурятии Фото: пресс-служба правительства Бурятии

«Российские железные дороги» возобновили сквозное движение поездов на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии после ремонтных работ на месте размыва.

«В 8:20 мск на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону «Нижнеангарск – Холодная», – сказано в Telegram-канале перевозчика.

В полном объеме возобновлено также движение грузовых поездов. Как отметили в РЖД, железнодорожники в ходе работ уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору, 1200 метров контактной сети, системы сигнализации и связи.

Напомним, из-за сильных ливней, обрушившихся на Бурятию, поднялся уровень воды. В итоге было подтоплено 130 домовых участков, разрушена дамба, из берегов вышла река Холодная в Северо-Байкальском районе. Все это привело к размытию участка БАМ.