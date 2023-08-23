Игорь Артамонов о поддержке предпринимательства: механизмы отработаны, приемлемы и удобны для бизнесменов

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«Бизнес – это не только доход. Часто, особенно на начальных этапах, свое дело требует дополнительных вложений, которые потом окупаются. В Липецкой области существуют механизмы поддержки предпринимателей, которым требуется привлечение средств. Они отработаны, приемлемы и удобны для бизнесменов», — заявил Игорь Артамонов.

Глава региона пояснил, что банковские кредиты при поддержке областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства становятся более доступными для липецких предпринимателей за счет поручительства. Свыше 110 предпринимателей воспользовались такой поддержкой на сумму 570 млн рублей только с начала этого года. Это позволило привлечь 1,3 млрд рублей банковских кредитов.

Поручительство активно используют предприниматели различных сфер бизнеса: производственные, строительные, транспортные, медицинские, туристические компании, а также предприятия общественного питания. Например, Светлана Матовникова решила развивать собственный бизнес – открыть еще одну точку питания. С этой целью предприниматель обратилась в коммерческий банк за кредитом в 6 млн рублей. Недостающую сумму обеспечения для необходимого размера ссуды покрыл своим поручительством Фонд поддержки МСП. Ранее фонд выдал Светлане Матовниковой льготный заём для запуска бизнеса.

Механизм поручительства Фонда липецкие предприниматели могут комбинировать с «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП. Это дает возможность покрывать больший объем обязательств, не обременяя собственное имущество залогом. Липецкая область в прошлом году заняла третье место среди регионов, которые используют «зонтичное» поручительство совместно с поручительством региональных гарантийных организаций.

КОНКРЕТНО

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность в центре «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Фонд финансирует предпринимателей, как напрямую, в форме льготных займов, так и помогает бизнесменам получить кредиты в коммерческих банках.