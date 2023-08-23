Глава парламента Крыма Константинов призвал нанести упреждающий удар по Буданову

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов Фото: REUTERS

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов призвал нанести упреждающий удар по начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову.

«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то нам следует нанести упреждающий удар по нему самому», – заявил глава крымского парламента в беседе с РИА Новости.

Как отметил Константинов, такая мера заставит украинскую сторону забыть об угрозах нарушить мирную жизнь на полуострове, поскольку Киев понимает только позицию силы.

Напомним, накануне Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму. Он отметил, что киевский режим желает уничтожать на полуострове все российское.

Ранее глава ГУР подтвердил причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России, а также заявил о готовности «убивать россиян по всему миру». После таких слов Россия распространила в Совбезе ООН письмо с указанием на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.