Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Волгоградский областной суд в среду, 23 августа, признал геноцидом советского народа действия нацистов, совершенные под Сталинградом.

«Суд удовлетворил заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза, направленное по поручению Генпрокурора России», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

В прениях принимали участие прокурор Волгоградской области Денис Костенко, губернатор региона Андрей Бочаров, а также руководитель общественной организации «Дети Сталинграда» Галина Егорова.

Дело состояло из 14 томов, в которых содержались данные о преступлениях нацистов по отношению к местным жителям.

По данным Генпрокуратуры РФ, за период оккупации в результате бомбардировок и артобстрелов погибли по меньшей мере 131 тысяча мирных жителей, а общее число жертв в регионе превысило 361 тысячу человек. Прокурор Волгоградской области заявил, что материальный ущерб от действий нацистов превысил 17 триллионов рублей.