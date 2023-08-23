Военный эксперт Онуфриенко: Западу нет веры в вопросах мирных переговоров по Украине Фото: Александр КОЦ

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко отреагировал на заявление Николя Саркози. Экс-президент Франции отметил, что Вашингтон и Брюссель допустили большую геополитическую ошибку, начав оказывать военную поддержку Киеву. Это можно было бы расценить как призыв сесть за стол переговоров и признание совершенной оплошности, но российский эксперт советует не обольщаться.

По его словам, любые уступки со стороны Запада обычно заканчиваются плачевно. Тем более, пока о переговорах не может быть речи, так как в Конституции Украины закреплено, что не допускается никаких диалогов с Россией.

- Напомню, что письменные гарантии того, что Евромайдан разойдется мирно, были даны буквально накануне вооруженного переворота главами МИД Польши, Франции, Германии, - отмечает Онуфриенко в беседе с Царьградом.

Он подчеркнул, что цель России – уничтожить нацизм. Соответственно, никаких переговоров быть не может, полагает обозреватель.

- Единственное, что возможно, это договор о безоговорочной капитуляции Киева, - заключил эксперт.

Любые другие предложения от Запада он назвал профанацией. Достаточно взглянуть как соблюдаются Минские договоренности. Донбасс уже восемь лет не живет спокойно.

- За это время наши противники не научились отвечать за то, что подписали. Можно мечтать о чем угодно, но есть объективная реальность, - заключил Онуфриенко.

Тем временем, МИД Великобритании принял решение запретить своим чиновникам использовать выражение «враждебное государство» в отношении Китая, России, Северной Кореи и Ирана.

- С одной стороны, можно видеть в этом некую историю в необходимости переговоров по международной повестке, в частности с Россией. Но не стоит обольщаться, это всего лишь манипулирование международным правом, - сказал Известиям заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Тем временем, Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал начать переговоры о присоединении Украины к Европейскому союзу в 2023 году, пишет Rt.