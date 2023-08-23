Запрет на использование дронов вводят в Вологодской области с 1 сентября 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вологодской области вводят запрет на использование беспилотников с 1 сентября 2023 года. Об этом в среду, 23 августа, сообщил глава региона Олег Кувшинников, уточнив, что исключение будет только для государственных, а также муниципальным и силовых структур.

Кувшинников заявил, что такое ограничение нужно для обеспечения безопасности, указав на то, что большая часть области уже приняла соответствующие решение.

«Исключение делается только для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур - там, где это необходимо для обеспечения безопасности», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях главы региона.

Напомним, в среду, 23 августа, украинские войска обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что во время второй атаки беспилотника ВСУ погибли трое мирных жителей.

Позже поступило сообщение об атаки беспилотника в Химках. Как заявил глава городского округа Дмитрий Волошин, были повреждены несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.