Участники из 54 регионов прошли обучение в преакселераторе «Аксель.Соцзаказ»

Для потенциальных исполнителей социального заказа провели преакселарационную программу «Аксель.Соцзаказ». Соцзаказ — это механизм привлечения негосударственных организаций (ИП, ООО, НКО) к оказанию государственных услуг в социальной сфере за счет субсидий. Организаторами преакселератора стали Фонд «Наше будущее» и федеральный Минфин.

Обучающий интенсив длился три дня. За это время его прошли более 120 участников из 54 регионов. Все они ранее подавали заявку в акселератор «Аксель.Соцзаказ». В ходе мероприятия спикеры разбирали с обучающимися нормативные вопросы, перечислили документы, на которые потенциальные исполнители соцзаказа могут опираться. Слушателям объяснили процедуру оформления документов для тех, кто планирует исполнять соцзаказ в рамках апробации Закона 189-ФЗ. Разбирали готовые кейсы и требования, которые предъявляют к услугам исполнителей.

– Фонд «Наше будущее» первым увидел новые возможности в Законе 189-ФЗ для социальных предпринимателей и СОНКО, которые ведут предпринимательскую деятельность. Однозначно, есть взаимосвязь по видам апробируемой деятельности в законе и четвертым критерием СП по Закону №245-ФЗ. Наша программа помогла Минфину РФ донести до потенциальных исполнителей соцзаказа информацию о новом инструменте. Ведь цель закона — дать возможность оказывать социальные услуги не только бюджетным учреждениям, но и предпринимателям, что повышает их качество. Кроме того, бюджетные средства используются более эффективно, поскольку идут не в организацию, а за потребителем, – пояснила исполнительный директор Фонда Юлия Жигулина.

Перед слушателями преакселератора выступали 15 спикеров — эксперты Фонда «Наше будущее», специалисты Министерства финансов РФ, Федерального казначейства и профильные отраслевые эксперты.

Сейчас организаторы обучения проводят анкетирование слушателей. По итогам из 125 участников выберут 25. Их зачислят на второй поток акселератора «Аксель.Соцзаказ». На этом этапе обучающимся подберут персональных тьюторов и трекеров.