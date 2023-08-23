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НовостиВ мире23 августа 2023 9:00

Южная Корея провела учения на случай воздушной тревоги впервые за шесть лет

Маневры продлились около 20 минут, в ходе учений была отработана тренировочная эвакуация
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Южная Корея провела учения на случай воздушной тревоги впервые за шесть лет

Южная Корея провела учения на случай воздушной тревоги впервые за шесть лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея впервые за шесть лет провела учения на случай воздушной атаки.

Маневры продлились около 20 минут. В ходе учений была отработана тренировочная эвакуация, а также на 15 минут перекрывалось дорожное движение.

Сирены воздушной тревоги звучали на улицах столицы республики – Сеула – и других городов. Одновременно с сигналами жителям страны пришло сообщение от Министерства внутренних дел с просьбой укрыться в убежище.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявлял ранее, что ядерные ракеты Корейской Народно-Демократической Республики способны долететь не только до Сеула, но и до Вильнюса, Парижа и Берлина. Он призвал Австралию, Японию и Новую Зеландию укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Юн Сок Ёль также пообещал, что КНДР заплатит за пуск баллистической ракеты, который состоялся 12 июля.