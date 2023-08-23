Южная Корея провела учения на случай воздушной тревоги впервые за шесть лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея впервые за шесть лет провела учения на случай воздушной атаки.

Маневры продлились около 20 минут. В ходе учений была отработана тренировочная эвакуация, а также на 15 минут перекрывалось дорожное движение.

Сирены воздушной тревоги звучали на улицах столицы республики – Сеула – и других городов. Одновременно с сигналами жителям страны пришло сообщение от Министерства внутренних дел с просьбой укрыться в убежище.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявлял ранее, что ядерные ракеты Корейской Народно-Демократической Республики способны долететь не только до Сеула, но и до Вильнюса, Парижа и Берлина. Он призвал Австралию, Японию и Новую Зеландию укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Юн Сок Ёль также пообещал, что КНДР заплатит за пуск баллистической ракеты, который состоялся 12 июля.