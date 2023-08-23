Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине.

«Люди понимают и теперь все больше и больше начинают говорить, хотя их и запугивают, о том, что это не наша война, нам в ней участвовать не нужно», - заявил врио главы региона, отметив также, что недовольство населения растет даже в западных областях Украины.

Напомним, на прошлой неделе, 18 августа, бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал украинцев восстать против «марионеточного прозападного» киевского режима, свергнув украинского президента Владимира Зеленского. Кроме того, как писал сайт KP.RU, политик заявил, что делает все возможное для того, чтобы остановить текущий конфликт, а также найти компромисс с Россией.