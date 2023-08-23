Поисковые группы ищут обломки сбитых украинских дронов в Подмосковье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поисковые группы продолжают поиски обломков сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе трех населенных пунктов в Московской области. Об этом в среду, 23 августа, заявил представитель экстренного ведомства.

«Наземные группы силовиков проводят обследование в районах населенных пунктов Кубинка, Лужки и Бородино на предмет обнаружения обломков сбитых БПЛА», - приводит РИА Новости заявление представителя экстренных служб.

На данный момент не уточняется, как долго будут продолжаться поиски упавших беспилотников в Подмосковье.

Напомним, в минувший понедельник, 21 августа, Министерство обороны РФ сообщило о двух украинских беспилотниках, обнаруженных и сбитых российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при падении обломков одного из сбитых дронов пострадали два мирных жителя.

В ночь на среду, 23 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух сбитых беспилотниках под Москвой.