Forbes: вступившая в бой 82-я бригада ВСУ тут же начала терять технику

Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику Фото: REUTERS

Недавно вступившая в бой 82-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) тут же начала стремительно терять технику. Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно информации источника, ВСУ уже потеряла две из десяти американских бронированных машины для разминирования M1132 Stryker. Журнал предполагает, что украинские военные могли уничтожить технику во время обезвреживания мин.

"Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были выявлены дронами. В любом случае, 82-я дивизия уже потеряла 10 процентов своих разминирующих Stryker", — пишет издание.

Сообщается, что на вооружении 82-й бригады ВСУ также были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker.

Ранее KP.RU сообщил, что офис Зеленского перекрыл журналистам и репортерам доступ в зону спецоперации из-за провальных результатов ВСУ на поле боя.