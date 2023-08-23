Над Румынией зарегистрировали рекордное число самолетов-шпионов НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над Черным морем и Румынией зафиксировали большое число самолетов-разведчиков. Об этом сообщает румынское издание Adevarul.

Как передает издание, большое число самолетов и беспилотников уже давно летают с разведывательными целями над Черным морем, а также Румынией, однако в минувший вторник, 22 августа, их стало рекордно много.

В списке зарегистрированных самолетов были названы два Boeing E-3 Sentry раннего предупреждения и управления, а также заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Кроме того, заметили Lockheed EP-3E Aries II Военно-морских сил (ВМС) США и официально гражданский Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Однако, как сообщает издание, последний хоть и похож на гражданский лайнер, имеет на борту оборудование для радиоэлектронной разведки.

Над Черным морем также зафиксировали реактивный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, на котором установлены радары для наблюдения за широкими территориями.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявило, что самолеты-разведчики НАТО ведут круглосуточное наблюдение и сбор данных для украинской армии.