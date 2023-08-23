Минцифры РФ проведет эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу Фото: Shutterstock

Министерство цифрового развития России хочет провести эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) при отборе сотрудников на государственную службу.

Как следует из опубликованного на портале проекта постановления, применение ИИ будет вестись на платформе «Государственные кадры». Эксперимент пройдет в два этапа: с 1 сентября 2023 по 1 марта 2024 года и с 2 марта 2024 по 1 ноября 2024 года.

В документе говорится, что задачами эксперимента будут определение общих требований к платформе «Государственные кадры», создание прототипа платформы «Государственные кадры» на платформе «Гостех» и апробация ее функциональных возможностей участниками эксперимента. Кроме того, планируется создание единого коммуникационного пространства гражданских служащих и работников и внедрение в кадровую работу технологий ИИ.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин ранее призвал массово внедрить искусственный интеллект во все сферы в ближайшие 10 лет.