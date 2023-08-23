В России предложили выдавать родителям школьников сертификат на 20 тысячи рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о выдаче ежегодного школьного сертификата в размере 20 тыс. рублей для родителей детей, обучающихся в государственных (муниципальных) образовательных организациях.

Чтобы собрать ребенка в школу, потребуется 22,3 тыс. рублей на мальчика и 26,8 тысяч рублей на девочку. Такие данные предоставил Росстат в 2022 году. Выходит, если в семье два ребенка, то приблизительно родители потратят 49000 рублей. А это, согласитесь, немалая сумма.

В связи с этим Волынец предложила ввести компенсационные выплаты, которые будут предоставляться ежегодно на одежду, письменные принадлежности, дополнительные учебные материалы, школьную сумку.

- На сумму 20 тысяч рублей на каждого школьника, - говорится в письме общественницы, которое было отправлено в Госдуму.

Известно, что в некоторых регионах России уже предусмотрены выплаты для подготовки к школе, но не всегда субъекты имеют возможность их осуществлять, пишет RT.

Напомним, что в 2021 году был подписан указ о единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Такая помощь стала хорошей поддержкой не только для родителей, но и для ребенка. Но в этом году подобные выплаты не предусмотрены, сообщает Царьград.

Тем временем, в Госдуме выступили с инициативой о введении сертификата для малообеспеченных, многодетных семей для сбора детей в школу. Размер суммы сертификата предлагается установить в размере 22,3 тыс. рублей для мальчиков и 26,8 тыс. рублей для девочек, пишет Российская газета.