Девять домов получили повреждения после обстрела ВСУ в Белгородской области Фото: "КП" Архив

Девять жилых домов и один автомобиль были повреждены при обстрелах Грайворонского округа в Белгородской области со стороны украинских войск. Об этом в среду, 23 августа, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа попали под обстрел … В результате прилета семи снарядов ствольной артиллерии в Козинке имеются осколочные повреждения девяти частных жилых домовладений и одного легкового автомобиля», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале, где отмечается, что пострадавших нет.

Напомним, в среду, 23 августа, украинская армия обстреляла также и село Лавы, расположенное в Валуйском городском округе в Белгородской области. Как писал сайт KP.RU, Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил на территорию местного санатория две гранаты, а позже появилась информация о трех погибших.