Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 августа 2023 10:12

Путин: роль женщин в делах стран БРИКС должна расширяться

Россия поддерживает предложение ЮАР о проведении министерской встречи по данной теме
Сергей ЧИКОВ
Путин: роль женщин в делах стран БРИКС должна расширяться

Путин: роль женщин в делах стран БРИКС должна расширяться

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите БРИКС заявил, что роль женщин в делах стран объединения должна расширяться, и Российская Федерация поддерживает предложение ЮАР о проведении министерской встречи по этому вопросу.

“Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться”, — отметил Путин в своем выступлении на заседании лидеров стран БРИКС.

Президент добавил, что во время своего председательства в объединении стран БРИКС в 2024 году Москва будет способствовать выполнению всех решений текущего саммита, в том числе по вопросам расширения союза

“Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться”, — отметил Путин в своем выступлении на заседании лидеров стран БРИКС.

Президент добавил, что во время своего председательства в объединении стран БРИКС в 2024 году Москва будет способствовать выполнению всех решений текущего саммита, в том числе по вопросам расширения союза