Исследование: 34% россиян заявили, что хотят уволиться с работы после отпуска Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россияне рассказали, как возвращаются в рабочий ритм после отпуска. Оказывается, процесс идет тяжело. 34% желают после отпуска заниматься другой деятельностью, 17% хотели бы работать дистанционно, а 34% работников даже готовы уволиться.

А вот с удовольствием приступают к делу только 21 % опрошенных. Стоит отметить, что хорошо удается отдохнуть всего 58% респондентов, они полностью отключаются от рабочих вопросов, а 27%, отдыхая, все же отвечают на звонки и сообщения.

Состояние радости и счастья испытывают только 32% отпускников, 27% сталкиваются с быстрым выгоранием из-за того, что вынуждены с головой погрузиться в работу.

18% все же возвращаются на работу в бодром настрое, но он быстро сменяется рутиной, пишет «Газета.Ru».

Таковы результаты исследования, проведенного «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций».

Ранее председатель коллегии адвокатов Ольга Власова назвала случаи, когда можно уволиться, не отрабатывая две обязательные недели. При условии, если вы поступаете в учебное заведение, достигли пенсионного возраста, получили добровольное согласие работодателя, а также, если работодатель нарушает трудовое законодательство, рассказывает адвокат читателям Life.

Тем временем 23% трудящихся хотят получить повышение зарплаты до конца лета, сообщает «Известия».