Бразилия заявила о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине Фото: REUTERS

Бразилия готова присоединиться к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

«Бразилия готова присоединиться к усилиям для того, чтобы эффективно способствовать достижению немедленного прекращения огня, а также справедливого и продолжительного перемирия», – сказал политик на пленарной сессии саммита БРИКС в ЮАР.

По его словам, Бразилия не может оставаться в стороне от «главного конфликта современности», который имеет последствия для всего мира. Как полагает да Силва, конфликт на Украине «показывает ограниченность возможностей» Совета безопасности ООН, поэтому существует опасность возникновения новых конфликтов.

Напомним, посол Бразилии в Белоруссии Жорг Леопольд де Гарсия Клингл заявлял, что Бразилиа и Минск выступают за начало мирных переговоров по Украине. Пока такой готовности участники конфликта не проявляют, отметил дипломат.