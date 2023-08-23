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НовостиПолитика23 августа 2023 10:33

Путин: Россия намерена провести саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани

В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС
Сергей ЧИКОВ
Путин: Россия намерена провести саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани

Путин: Россия намерена провести саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что в период своего председательства в объединении стран БРИКС в 2024 году Российская Федерация планирует провести саммит объединения в Казани.

“В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России... Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов”, — уточнил глава государства в ходе выступления на заседании лидеров стран БРИКС.

Президент добавил, что Россия будет придерживаться всех договоренностей, которые будут приняты в рамках текущего мероприятия, во время своего предстоящего председательства в объединении.