YLE: жители Финляндии заметили российскую подводную лодку у берегов города Ханко Фото: пресс-служба Балтфлота

Финская телекомпания YLE со ссылкой на очевидцев сообщила, что вечером 22 августа неподалеку от финского города Ханко якобы была замечена российская подводная лодка.

“Подводная лодка, плавающая в надводном положении, привлекла внимание пассажиров судна во вторник ранним вечером у берегов Ханко…. Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно. Это российская подводная лодка класса "Кило", выпускаемая с 1980-х годов”, — сообщает YLE.

Отмечается, что подводные лодки этого класса нередко двигаются по одним маршрутам с другими паромами и кораблями, однако из-за небольшой глубины в данном месте они вынуждены всплывать и продолжать движение в надводном режиме.

Мункки добавил, что подлодки в подобных случаях часто всплывают для того, чтобы другие суда могли их вовремя заметить и принять необходимые меры безопасности.