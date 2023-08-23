"По-прежнему нейтральна": в Швейцарии ответили на вопрос о вступлении в НАТО

Минобороны Швейцарии ответило на вопрос о вступлении в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария продолжает придерживаться принципов нейтралитета и не собирается вступать в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Швейцарии, которое цитирует РИА Новости.

"Нет, о членстве в НАТО речи не идет, Швейцария по-прежнему привержена своему принципу нейтралитета", - говорится в заявлении швейцарского оборонного ведомства.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Швейцария лишилась своего нейтралитета после присоединения к антироссийским санкциям. Российский дипломат подчеркнула, что Берн стал открыто поддерживать киевский режим и более отчетливо "дрейфовать в сторону НАТО".

Напомним, в августе Берн присоединился к 11 пакету санкций Евросоюза против России, введя в том числе запрет на экспорт товаров, которые способствуют военно-техническому совершенствованию РФ.