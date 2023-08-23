Рок-музыкант Вадим Самойлов подшутил над своей фигурой на концерте в «Лужниках» Фото: Павел ФИЛИППОВ

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил на концерте легенд русского рока в «Лужниках», который был приурочен ко Дню флага России. Рок-певец вышел на сцену в черном одеянии, которое напоминает кимоно.

Журналист издания The Voice спросил у артиста, почему тот выбрал такой наряд, и символизирует ли такая одежда что-либо.

«Мой наряд ничего не символизирует, кроме того, что кимоно-стиль очень подходит к большому животу», - заявил в ответ исполнитель хита «Ковер-вертолет».

Рок-концерт в «Лужниках» прошел в минувший вторник, 22 августа. Вадим Самойлов исполнил на нем такие знаменитые песни, как «Как на войне», «Сказочная тайга», «Позови меня, небо», а также «Я не забуду от тебе никогда».

Напомним, в июле этого года во время международной промышленной выставки «Иннопром 2023» Вадим Самойлов заявил о производстве музыкальных инструментов на Урале, отметив, что для «раскачки производства, нам нужна система».