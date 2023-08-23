Экс-зампред ВТБ Андрей Пучков назначен гендиректором ОСК Фото: пресс-служба ВТБ

Бывший первый заместитель председателя ВТБ Андрей Пучков назначен новым генеральным директором «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Мною утверждены директивы Росимуществу об избрании генеральным директором АО «ОСК» Андрея Сергеевича Пучкова и состава совета директоров», – сказал он журналистам.

По мнению вице-премьера, новый гендиректор ОСК поможет стабилизировать финансовое состояние крупнейшего государственного судостроительного холдинга. Под руководством бывшего главы ОСК Алексея Рахманова корпорация смогла выйти на ритмичный темп работы, добавил Мантуров.

Напомним, в среду, 23 августа, стало известно, что первый зампред ВТБ Андрей Пучков покинул свой пост в банке и перешел на новую работу. Ранее его выдвинули кандидатом в совет директоров ОСК, акции которой ВТБ получит на пять лет в доверительное управление.