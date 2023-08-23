Путин: страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка

Путин: страны БРИКС выступают против гегемонии и неоколониализма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка на основе права народов на самостоятельный выбор пути развития и против гегемонии Запада и неоколониализма.

“Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов устава ООН”, — отметил президент на заседании лидеров стран БРИКС.

В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подчеркивал, что содружество стран БРИКС не собирается становиться соперником других международных форматов, таких как “Большая семерка” или G20 и просто является новым эффективным блоком для равноправного взаимодействия развивающихся государств.