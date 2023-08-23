Премьер Финляндии анонсировал 18-й пакет военной помощи для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хельсинки начали подготовку нового, 18-го по счету, пакета военной помощи Киеву. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Мы примем решение и сообщим об этом подробнее на этой неделе», — заявил глава финского правительства во время пресс-конференции в Киеве, отметив, что Хельсинки собираются принять активное участие в восстановлении Украины, а также готовят план сотрудничества.

По его словам, Финляндия использует свой опыт в вопросах зеленого перехода, а также образования, цифровизации и энергетического сектора.

Общая поддержка Киеву со стороны Хельсинки на данный момент превышает 1,7 млрд евро. Украине было предоставлено 17 пакетов военной материально-технической помощи на общую сумму 1,2 млрд евро.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвал страны Запада не воспринимать поддержку Украине в виде благотворительности. Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, обвинившего Киев в неблагодарности.